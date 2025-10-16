Главные новости четверга, 16 октября.
Реконструкция дороги
В селе Июльском Воткинского района планируется ремонт участка дороги на выезде к трассе Ижевск-Воткинск.
Заболеваемость не растёт
За 9 месяцев 2025 года в республике 8 403 человека заразились ветряной оспой, показатель заболеваемости составил 585,7 на 100 тыс. населения.
Озеленение
В газонной части улицы Ленина на участке от улицы Карла Маркса до улицы Красноармейской высадили 16 молодых ясеней.
Уголовное дело
Дело о грабеже 41-летней женщины, которую избили на улице Ворошилова в Ижевске, вскоре передадут в суд. Всех участников издевательств, они дали показания.
Бюджетный кредит
Правительство Удмуртской Республики выделит льготный кредит в размере 20 миллионов рублей бюджету Ижевска На покрытие дефицита.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники