Итоги дня: ситуация с корью в Удмуртии и высадка ясеней на улице Ленина в Ижевске

18:00, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск
#Удмуртия
#итоги дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
Главные новости четверга, 16 октября.

Реконструкция дороги

В селе Июльском Воткинского района планируется ремонт участка дороги на выезде к трассе Ижевск-Воткинск.  

Заболеваемость не растёт

За 9 месяцев 2025 года в республике 8 403 человека заразились ветряной оспой, показатель заболеваемости составил 585,7 на 100 тыс. населения.  

Озеленение

В газонной части улицы Ленина на участке от улицы Карла Маркса до улицы Красноармейской высадили 16 молодых ясеней.

Уголовное дело

Дело о грабеже 41-летней женщины, которую избили на улице Ворошилова в Ижевске, вскоре передадут в суд. Всех участников издевательств, они дали показания

Бюджетный кредит

Правительство Удмуртской Республики выделит льготный кредит в размере 20 миллионов рублей бюджету Ижевска На покрытие дефицита.

#Ижевск
#Удмуртия
#итоги дня