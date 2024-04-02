Первая веломногодневка «Тур России» пройдёт по территории Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Веломногодневка «Тур России» (18+) пройдёт по территории Удмуртии. Об этом сообщил в соцсетях глава Минспорта республики Денис Парахин.

«Первая в истории веломногодневка «Тур России» пройдёт в нашем регионе. Это будет одна из самых масштабных велогонок страны. Соревнования пройдут в шесть этапов с 11 по 16 июля. Три этапа — в Удмуртии и три — в Башкортостане. Гонка впервые включена в календарь Федерации велосипедного спорта России», — написал министр.

Он отметил, что велогонка «Тур России» должна стать российским аналогом масштабных многодневок «Тур де Франс», «Джиро д’Италия», «Вуэльта Валенсии».