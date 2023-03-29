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Священников Ижевска учат проводить пастырское служение в зоне боевых действий

14:15, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Священников Ижевска учат проводить пастырское служение в зоне боевых действий
14:15, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#епархия\n#священник\n#обучение
Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии
85
0

Применить свои знания они смогут во время добровольных командировок в зону СВО.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске организовали занятия по военно-тактической подготовке и медицине для священнослужителей. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии в соцсети «ВКонтакте». 

Первые две встречи состоялись 27 и 28 марта. Их организовали при участии специалистов из подразделений войск Национальной Гвардии России по Удмуртии. 30 марта занятие состоится на базе Духовно-просветительского центра Ижевской епархии.

Мероприятие создано, чтобы подготовить священников к возможному несению пастырского служения в зоне боевых действий. Полученные навыки они смогут применить, если отправятся в командировку в зону СВО для окормления военнослужащих. Такие выезды организуются на добровольной основе.

14:15, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#епархия\n#священник\n#обучение