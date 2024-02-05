Итоги дня: резкое похолодание в Удмуртии и мера пресечения директору ТЗК «Ижавиа»

Ижевск. Удмуртия. Главные новости среды, 31 января.

Локализация аварии

Утром 5 февраля в Ижевске на улице Милиционной, 4 произошел порыв водопроводной трубы. Авария локализована. На ликвидацию отведены сутки.

Резкое

В Удмуртии со среды ожидается резкое похолодание. 9 февраля установится мороз до -12…-17 градусов.

Музей шоколада

На территории Сарапульской кондитерской фабрики весной откроется музей истории шоколада. Помимо раздела, посвящённого истории предприятия, гости смогут увидеть, как производят конфеты, сарапульский зефир и другие сладости.

Контрафактные сигареты

В Удмуртии задержан житель Глазова, подозреваемый к покупке и продаже контрафактных сигарет. В ходе обыска у мужчины дома нашли и изъяли партию контрафактных сигарет на общую сумму 16 млн рублей.

В суд за фейк

Житель Ижевска собирается подать в суд на администраторов двух телеграм-каналов, которые распространили фейковую информацию, используя его фото. Два телеграмм-канала 2 февраля распространили информацию, что некоего «журналиста» похитили неизвестные, избивали и угрожали, якобы он вёл разоблачительное расследование в отношении руководителя одного из промышленных предприятий Удмуртии.

Мера пресечения

Директора топливно-заправочного комплекса АО «Ижавиа» отправили в СИЗО. Его обвиняют в «Посредничестве во взяточничестве, совершённом в крупном размере».

Строительство терминала

Строительство нового терминала Ижевского аэропорта идёт по графику. Бетонные работы подходят к концу. Февраль отведён на завершение основания под крышу, после чего начнётся укладка профнастила. Для монтажа кровли привезено уже 95% стройматериалов.