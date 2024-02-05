Жителя Глазова задержали по подозрению в обороте контрафактных сигарет на сумму 16 млн рублей

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии задержан житель Глазова, подозреваемый к покупке и продаже контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Незаконная деятельность подозреваемого пресечена сотрудниками УФСБ по Удмуртии и Регионального МВД. В ходе обыска у мужчины дома нашли и изъяли партию контрафактных сигарет на общую сумму 16 млн рублей.

Следствие продолжается. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет по статье 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).