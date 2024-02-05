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Жителя Глазова задержали по подозрению в обороте контрафактных сигарет на сумму 16 млн рублей

13:10, 05 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителя Глазова задержали по подозрению в обороте контрафактных сигарет на сумму 16 млн рублей
13:10, 05 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
265
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#контрафакт
Фото: Пресс-служба УФСБ по Удмуртии
265
0

Мужчине грозит лишение свободы.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии задержан житель Глазова, подозреваемый к покупке и продаже контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Незаконная деятельность подозреваемого пресечена сотрудниками УФСБ по Удмуртии и Регионального МВД. В ходе обыска у мужчины дома нашли и изъяли партию контрафактных сигарет на общую сумму 16 млн рублей.

Следствие продолжается. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет по статье 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).

13:10, 05 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
265
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#контрафакт