Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

В Удмуртии ожидается резкое похолодание

12:10, 05 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии ожидается резкое похолодание
12:10, 05 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1330
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
1330
0

На территорию республики начнёт поступать холодный арктический воздух.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжит идти снег различной интенсивности. За тёплой погодой придёт резкое похолодание. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Температуры выше климатических норм сохранятся в первую половину начавшейся недели. Затем на территорию республики начнёт поступать тёплый арктический воздух.

Днём во вторник температура воздуха останется на отметке 0…-5. В среду усилится ветер. К вечеру похолодает до -5…-10. В четверг днём ожидается -10…-14 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до -15 -20 градусов. Днём 9 февраля ожидается до -12…-17 градусов.

По предварительным данным, погода в выходные существенно не изменится.

12:10, 05 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1330
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода