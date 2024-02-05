В Удмуртии ожидается резкое похолодание

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжит идти снег различной интенсивности. За тёплой погодой придёт резкое похолодание. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Температуры выше климатических норм сохранятся в первую половину начавшейся недели. Затем на территорию республики начнёт поступать тёплый арктический воздух.

Днём во вторник температура воздуха останется на отметке 0…-5. В среду усилится ветер. К вечеру похолодает до -5…-10. В четверг днём ожидается -10…-14 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до -15 -20 градусов. Днём 9 февраля ожидается до -12…-17 градусов.

По предварительным данным, погода в выходные существенно не изменится.