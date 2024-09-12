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Реконструкцию взлётно-посадочной полосы Ижевского аэропорта могут выполнить в рамках нацпроекта

17:50, 12 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Реконструкцию взлётно-посадочной полосы Ижевского аэропорта могут выполнить в рамках нацпроекта
17:50, 12 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский аэропорт
Фото: ИА «Сусанин»
186
0

Также будет применён механизм государственно-частного партнёрства.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с министром транспорта РФ Романом Старовойтом. В частности, внимание на встрече было заострено на реконструкции взлётно-посадочной полосы Ижевского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Реконструкцию могут включить в национальный проект «Эффективная транспортная система». Работы профинансируются из федерального бюджета с применением механизма государственно-частного партнёрства. 

17:50, 12 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский аэропорт