Реконструкцию взлётно-посадочной полосы Ижевского аэропорта могут выполнить в рамках нацпроекта

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с министром транспорта РФ Романом Старовойтом. В частности, внимание на встрече было заострено на реконструкции взлётно-посадочной полосы Ижевского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Реконструкцию могут включить в национальный проект «Эффективная транспортная система». Работы профинансируются из федерального бюджета с применением механизма государственно-частного партнёрства.