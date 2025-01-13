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Глава Удмуртии поручил проработать включение воздушного транспорта в мультимодальные перевозки

13:47, 13 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Глава Удмуртии поручил проработать включение воздушного транспорта в мультимодальные перевозки
13:47, 13 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
3438
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский аэропорт\n#пассажирские перевозки\n#внутренний туризм\n#Чайковский
Источник фото: ИА «Сусанин»
3438
0

Это актуально в связи с предстоящим юбилеем композитора Петра Ильича Чайковского, который привлечёт в регион множество гостей.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов на первом аппаратном совещании в 2025 году поручил продумать включение воздушного транспорта в мультимодальные перевозки, действующие в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В стране всего девять регионов, которые реализуют проект мультимодальных перевозок, один из них – Удмуртия.

«Если человеку нужно добраться из Казани в Глазов, он просто покупает единый билет с удобным временем для пересадки. Такие стыковочные перевозки с поезда на автобус у нас организованы по направлениям Игра, Глазов, Воткинск, Ува. Кроме того, время прибытия поездов в Ижевск привязано к расписанию общественного транспорта», – рассказал Александр Бречалов о принципе работы таких перевозок.

Он также предложил увеличить потенциал мультимодальных перевозок за счёт интеграции в них воздушного транспорта. С его слов, пассажиропоток в ижевском аэропорту стабильно растёт. В 2024 году авиатранспортом воспользовались 900 тыс. пассажиров, а за первые десять дней 2025 года – 23,5 тыс. человек.

В связи с этим Бречалов предложил Миндортрансу Удмуртии обсудить возможные маршруты мультимодальных перевозок с учётом туристических направлений в преддверии юбилея Петра Чайковского, когда республика ожидает множество гостей. 

Напомним, впервые о мультимодальных перевозках в Удмуртии заговорили в 2021 году. Тогда планировалось создать «единый» билет, с помощью которого можно за один раз оплатить весь маршрут и все пересадки будут удобно состыкованы.

13:47, 13 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
3438
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский аэропорт\n#пассажирские перевозки\n#внутренний туризм\n#Чайковский