Ижевск. Удмуртия. В Ижевском аэропорту вновь ввели ограничения. Об этом сообщает ТГ-канал «Представитель Росавиации».

Для обеспечения безопасности полётов ограничения ввели также в аэропортах Нижнекамска и Казани. Воздушные гавани пока что не принимают и не отправляют рейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — говорится в сообщении.

UPD: Ограничение на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска сняты.