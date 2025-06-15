Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевском аэропорту вновь ввели ограничения. Об этом сообщает ТГ-канал «Представитель Росавиации».
Для обеспечения безопасности полётов ограничения ввели также в аэропортах Нижнекамска и Казани. Воздушные гавани пока что не принимают и не отправляют рейсы.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — говорится в сообщении.
UPD: Ограничение на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска сняты.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники