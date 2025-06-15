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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевском аэропорту вновь ввели ограничения

10:32, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевском аэропорту вновь ввели ограничения
10:32, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
406
0
#Ижевск\n#ограничения\n#Ижевский аэропорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
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0

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском аэропорту вновь ввели ограничения. Об этом сообщает ТГ-канал «Представитель Росавиации».

Для обеспечения безопасности полётов ограничения ввели также в аэропортах Нижнекамска и Казани. Воздушные гавани пока что не принимают и не отправляют рейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — говорится в сообщении.

UPD: Ограничение на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска сняты.

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10:32, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
406
0
#Ижевск\n#ограничения\n#Ижевский аэропорт