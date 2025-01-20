В Ижевском аэропорту вновь ввели временное ограничение

Ижевск. Удмуртия. В аэропорту Ижевска утром 20 января вновь ввели ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщает ТГ-канал «Представитель Росавиации».

Также ограничена работа аэропортов Казани и Нижнекамска.

Как сообщили в пресс-службе главы Республики Татарстан, беспилотники попытались атаковать промышленные предприятия столицы республики. Жертв и разрушений нет.

Напомним, ранее ограничения в аэропорту Ижевска вводились 14 января.

UPD: В 12:30 по местному времени ограничения в Ижевском аэропорту сняты.