Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

В Ижевском аэропорту вновь ввели временное ограничение

09:19, 20 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевском аэропорту вновь ввели временное ограничение
09:19, 20 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
183
0
#Ижевск\n#ограничения\n#Ижевский аэропорт\n#атака беспилотников
Источник фото: ИА «Сусанин»
183
0

Ограничили работу также в аэропортах Нижнекамска и Казани.

Ижевск. Удмуртия. В аэропорту Ижевска утром 20 января вновь ввели ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщает ТГ-канал «Представитель Росавиации».

Также ограничена работа аэропортов Казани и Нижнекамска.

Как сообщили в пресс-службе главы Республики Татарстан, беспилотники попытались атаковать промышленные предприятия столицы республики. Жертв и разрушений нет.

Напомним, ранее ограничения в аэропорту Ижевска вводились 14 января

UPD: В 12:30 по местному времени ограничения в Ижевском аэропорту сняты.

09:19, 20 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
183
0
#Ижевск\n#ограничения\n#Ижевский аэропорт\n#атака беспилотников