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Светящаяся вывеска «Аэропорт Ижевск» появилась на фасаде нового терминала

11:00, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Светящаяся вывеска «Аэропорт Ижевск» появилась на фасаде нового терминала
11:00, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
719
0
#Ижевск\n#Ижевский аэропорт
Источник фото: пресс-служба главы и правительства УР
719
0

Премьер-министр Удмуртии заверил, что строители идут в графике.

Ижевск. Удмуртия. На фасаде нового терминала в аэропорту Ижевска появились светящиеся буквы — названия на русском и английском «Аэропорт Ижевска». Об этом сообщил в соцсетях председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

«Снова с проверкой на самом масштабном строительном объекте этого года. Сейчас новый терминал видно издалека — на фасаде установлены светящиеся буквы», — сообщил премьер-министр.

Он также рассказал, что в здании полным ходом идёт чистовая отделка. На неделе специалисты начнут установку оборудования для систем обработки багажа.

«Снаружи работа тоже кипит — здесь продолжают прокладывать инженерные сети: водопровод, холодотрассу, электрические сети, бытовую и ливневую канализацию. Закончена пуско-наладка трансформаторов. Строители в графике — идём к финишу», — заверил Роман Ефимов.

Напомним, в начале месяца он говорил о возможном сдвиге даты сдачи. 

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11:00, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
719
0
#Ижевск\n#Ижевский аэропорт