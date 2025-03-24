Ижевск. Удмуртия. На фасаде нового терминала в аэропорту Ижевска появились светящиеся буквы — названия на русском и английском «Аэропорт Ижевска». Об этом сообщил в соцсетях председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

«Снова с проверкой на самом масштабном строительном объекте этого года. Сейчас новый терминал видно издалека — на фасаде установлены светящиеся буквы», — сообщил премьер-министр.

Он также рассказал, что в здании полным ходом идёт чистовая отделка. На неделе специалисты начнут установку оборудования для систем обработки багажа.

«Снаружи работа тоже кипит — здесь продолжают прокладывать инженерные сети: водопровод, холодотрассу, электрические сети, бытовую и ливневую канализацию. Закончена пуско-наладка трансформаторов. Строители в графике — идём к финишу», — заверил Роман Ефимов.

Напомним, в начале месяца он говорил о возможном сдвиге даты сдачи.