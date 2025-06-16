Ижевск. Удмуртия. Госдолг Удмуртии на 1 июня 2025 года вырос и составил 66 млрд 400 млн рублей. Об этом сообщает Минфин республики. На 1 мая он составлял 66 млрд 125 млн рублей.

Структура государственного долга Удмуртской Республики:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 61 млрд 400 млн рублей по ставкам 0,1% и 3% годовых;

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей по ставке 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 июня 2025 года составили 131,5 млн рублей.

Просроченная задолженность по государственному долгу Удмуртской Республики и расходам на его обслуживание отсутствует.

Относительно роста госдолга отмечается, что в мае текущего года был получен казначейский инфраструктурный кредит на финансовое обеспечение реализации проекта «Строительство нового аэровокзального комплекса Ижевск с возможностью организации международного пункта пропуска» в размере 276 млн рублей со сроком возврата в мае 2040 года по ставке 3% годовых.

Напомним, по данным на 31 мая, готовность нового терминала составляла 92%. Относительно сроков сдачи объекта ничего не известно. Сначала объект правительство Удмуртии намеревалось сдать в мае 2025 года, затем говорилось о сдвиге на две недели. На середину июня новых дат не озвучено.