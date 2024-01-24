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Итоги дня: новый бизнес-омбудсмен Удмуртии и возможное расширение улицы Карла Маркса в Ижевске

18:01, 24 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: новый бизнес-омбудсмен Удмуртии и возможное расширение улицы Карла Маркса в Ижевске
18:01, 24 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1109
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: ИА «Сусанин»
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А также визит полпреда президента РФ в Удмуртию

Ижевск. Удмуртия. Главные новости среды, 24 января.

Загорелся автобус

У собора Невского произошёл пожар в пассажирском автобусе, который ехал на техосмотр. Обошлось без пострадавших. 

Визит Комарова

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетит Удмуртию 26 января. В Ижевске побывает на одном из ведущих предприятий города, а также проведёт рабочую встречу с главой региона Александром Бречаловым. 

Расширение Карла Маркса

В Ижевске могут расширить улицу Карла Маркса на участке от улицы Кирова до переулка Северный до четырёх полос с устройством бокового (местного) проезда, парковочных пространств, тротуара и велосипедной дорожки, перенос и капитальный ремонт существующих инженерных коммуникаций. 

Субботники

5 и 26 января в Удмуртии пройдут субботники по уборке снега на объектах, где не может пройти тяжёлая техника: тротуарах, лестницах, остановках. 

Бизнес-омбудсмен

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Удмуртии стал Олег Овчинников. Он сменил на посту Александра Прасолова

Новый зам

Заместителем министра строительства Удмуртии назначили Михаила Баранова. Михаил Николаевич Баранов является Заслуженным строителем УР. Ранее он занимал пост заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова. 

И. о. постпреда

Дарью Сунцову назначили исполняющей обязанности вице-премьера Удмуртии — постоянным представителем главы республики при президенте России. 

18:01, 24 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1109
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня