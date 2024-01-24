Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

Бизнес-омбудсменом Удмуртии назначили экс-главу Вавожского района Олега Овчинникова

12:01, 24 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Бизнес-омбудсменом Удмуртии назначили экс-главу Вавожского района Олега Овчинникова
12:01, 24 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
251
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олег Овчинников
Фото: Олег Овчинников
251
0

Вавожский район Олег Овчинников возглавлял с 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Удмуртии стал Олег Овчинников. Он сменил на посту Александра Прасолова. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртской Республики.

Олег Овчинников с 2019 года по настоящее время занимал должность главы Вавожского района Удмуртии. До этого он более 4 лет работал в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики по направлению животноводство. Имеет два высших образования по специальностям «Зоотехния» и «Экономика и управление».

Напомним, ранее пост бизнес-омбудсмена Удмуртии занимал Александр Прасолов. 27 декабря закончился второй срок его полномочий и по закону требовалось назначение нового лица. Предпринимательское сообщество, в свою очередь, выступили за снятие ограничений количества сроков на посту бизнес-омбудсмена республики, чтобы Прасолов был назначен на третий срок. 

12:01, 24 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
251
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олег Овчинников