Дарья Сунцова стала исполнять обязанности постпреда главы Удмуртии при президенте России

Ижевск. Удмуртия. Дарью Сунцову назначили исполняющей обязанности вице-премьера Удмуртии — постоянным представителем главы республики при президенте России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Дарья Юрьевна Сунцова до этого назначения занимала пост советника главы Удмуртии, взаимодействовала с предпринимательским сообществом для продвижения инвестиционного потенциала республики.

Она окончила НИУ «ВШЭ», Финансовый университет при правительстве РФ. Последнее время занималась общественными проектами популяризации предпринимательства в качестве члена президиума, затем — члена правления бизнес-объединения «ОПОРА РОССИИ», а также члена экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив».

На посту и. о. постоянного представителя УР при президенте РФ Дарья Сунцова сконцентрируется на содействии развития землячества, налаживании международных бизнес-связей и взаимодействии с федеральными органами власти и инфраструктурными организациями.

Напомним, предыдущий постпред от Удмуртии Константин Сунцов покинул свой пост под Новый год. Как сообщил «Сусанину» сам Константин Андреевич, Дарья Юрьевна родственницей ему не является.