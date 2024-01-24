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Михаил Баранов стал новым замминистра строительства Удмуртии

12:03, 24 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Михаил Баранов стал новым замминистра строительства Удмуртии
12:03, 24 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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0
#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
695
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До этого он входил в руководство «Удмуртнефти».

Ижевск. Удмуртия. Заместителем министра строительства Удмуртии назначили Михаила Баранова. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. 

Михаил Николаевич Баранов является Заслуженным строителем УР. Ранее он занимал пост заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова. Имеет три высших образования.

Напомним, в конце декабря 2023 года должность министра строительства Удмуртии покинул Ришат Ибрагимов. Исполняет его обязанности Ольга Дубовцева.

 

12:03, 24 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
695
0
#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии