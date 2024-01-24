Михаил Баранов стал новым замминистра строительства Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Заместителем министра строительства Удмуртии назначили Михаила Баранова. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Михаил Николаевич Баранов является Заслуженным строителем УР. Ранее он занимал пост заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова. Имеет три высших образования.

Напомним, в конце декабря 2023 года должность министра строительства Удмуртии покинул Ришат Ибрагимов. Исполняет его обязанности Ольга Дубовцева.