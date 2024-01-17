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Ижевского адвоката задержали по обвинению в вымогательстве 16,5 млн рублей

12:16, 17 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевского адвоката задержали по обвинению в вымогательстве 16,5 млн рублей
12:16, 17 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вымогательство\n#задержание
Фото: Пресс-служба УФСБ по УР
65
0

Он шантажировал свою клиентку распространением компромата.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по обвинению в вымогательстве задержан 41-летний адвокат. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, обвиняемый был адвокатом потерпевшей. Узнав о ней некую компрометирующую информацию, мужчина, под угрозой её распространения, вымогал у своего нанимателя 16,5 млн рублей.

Задержать злоумышленника удалось при получении им 15 млн рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере.

12:16, 17 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вымогательство\n#задержание