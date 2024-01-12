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Сотрудники ДПС помогли потушить пожар в Завьяловском районе

10:05, 12 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Сотрудники ДПС помогли потушить пожар в Завьяловском районе
10:05, 12 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#помощь\n#Госавтоинспекция
Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Удмуртии
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Также они вытащили уцелевшее имущество.

Завьялово. Удмуртия. Инспекторы ДПС помогли жителям Завьяловского района и пожарным потушить загоревшийся дом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

Старший лейтенант полиции Михаил Степанов и лейтенант полиции Евгений Глухов в ходе несения службы проезжали по селу Постол Завьяловского района. Получив от местных жителей информацию о возгорании, они сразу направились на место и вызвали пожарных. 

В селе горела хозяйственная постройка, и был риск, что огонь перейдет на жилой дом. Автоинспекторы удостоверились, что в здании нет людей, газа и газовых баллонов, и помогли жителям эвакуировать из постройки уцелевшее имущество. Позднее они помогали огнеборцам в ликвидации пожара. 

«В таких ситуациях дорога каждая минута и их помощь оказалась своевременной, большое человеческое спасибо», — поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции владелица постройки.  

10:05, 12 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
148
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#помощь\n#Госавтоинспекция