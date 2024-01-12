Сотрудники ДПС помогли потушить пожар в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. Инспекторы ДПС помогли жителям Завьяловского района и пожарным потушить загоревшийся дом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Старший лейтенант полиции Михаил Степанов и лейтенант полиции Евгений Глухов в ходе несения службы проезжали по селу Постол Завьяловского района. Получив от местных жителей информацию о возгорании, они сразу направились на место и вызвали пожарных.

В селе горела хозяйственная постройка, и был риск, что огонь перейдет на жилой дом. Автоинспекторы удостоверились, что в здании нет людей, газа и газовых баллонов, и помогли жителям эвакуировать из постройки уцелевшее имущество. Позднее они помогали огнеборцам в ликвидации пожара.

«В таких ситуациях дорога каждая минута и их помощь оказалась своевременной, большое человеческое спасибо», — поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции владелица постройки.