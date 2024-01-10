Семьи бойцов СВО встретились в Ижевске с командиром Удмуртского полка

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов провел встречу с семьями бойцов Удмуртского полка с участием командования. Как сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики, 9 января в собрании приняли участие матери и жёны бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации. На их вопросы отвечали руководители профильных ведомств, представители военной прокуратуры и военного комиссариата, филиала фонда «Защитники Отечества», а также командир полка.

«Что касается денежного довольствия, в октябре прошлого года его проиндексировали. Теперь в зоне спецоперации оно составляет от 210 тысяч рублей, ранее было от 204 тысяч. Выплачивается оно с 10 по 20 число каждого месяца. Если у вас проблемы с денежным довольствием или федеральной единовременной выплатой при заключении контракта, обращайтесь в военную прокуратуру», — напомнил Александр Бречалов.

Подробно глава республики остановился на региональной единовременной выплате в 50 тыс. рублей при подписании контракта с Минобороны России. Матпомощь выплачивается и тем бойцам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации и в дальнейшем заключили контракты.

«Последние выплаты прошли перед Новым годом, с 26 по 28 декабря. Деньги получили 459 военнослужащих, из них мобилизованных, заключивших контракты с Минобороны, — 24. В целом деньги мы довели уже до 149 мобилизованных, подписавших контракты. Распоряжение на следующие выплаты находится на согласовании. Сейчас матпомощь ожидают 39 человек», — добавил глава Удмуртии.

Командир Удмуртского полка рассказал, что всем необходимым для выполнения боевых задач военнослужащих обеспечивает Минобороны. Удмуртия регулярно отправляет дополнительную помощь, чтобы поддержать земляков. Только через фонд «Сообщество» в зону СВО ушло свыше 1 200 тонн грузов.

Комполка объяснил, что посылки досматриваются, чтобы военнослужащим не отправляли алкоголь, и это необходимо в первую очередь для безопасности самих бойцов.

Также командир отметил, что дополнительную помощь важно формировать по запросу командования. Сейчас есть потребность в маскировочных сетях по погоде и рыболовных сетях — ими бойцы оборудуют позиции для защиты от FPV-дронов.

Командир полка попросил наладить взаимодействие между волонтёрами и дополнительную помощь отправлять централизованно, чтобы упростить её распределение.