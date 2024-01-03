В Удмуртский филиал фонда «Защитников Отечества» поступило почти 10 тысяч обращений за 2023 год

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии филиал фонда «Защитника Отечества» подвёл итоги работы за 2023 год. Об этом сообщила организация в своей группе «ВКонтакте».

За 7 месяцев работы, с 1 июня, в фонд поступило почти 10 тысяч обращений, большинство из которых уже рассмотрены. Чаще всего люди обращаются за назначением мер соцподдержки, улучшением жилищных условий и по поводу бытовых проблем.

Кроме того, более 300 человек получили помощь психолога, работающего на базе фонда. Ещё 19 человек прошли лечение в республиканском наркодиспансере.

Среди работников фонда 4 ветерана боевых действий, вдова и мать погибших бойцов, а также матери, отцы и жёны участников СВО.