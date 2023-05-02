Верховный суд Удмуртии оставил Сергея Мусинова под домашним арестом

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики оставил под домашним арестом депутата Госсовета республики и экс-директора Сарапульского электрогенераторного завода Сергея Мусинова. Заседание состоялось во вторник, 2 мая.

С апелляцией в суд обратилась прокуратура. По мнению обвинения, Сергея Мусинова необходимо поместить под стражу. По мнению потерпевшей стороны, преступление не имеет отношения к предпринимательской деятельности, а состояние здоровья обвиняемого также позволяет отправить его под стражу, а не оставлять под домашним арестом.

Сам Сергей Мусинов отметил, что проработал на заводе 43 года и добросовестно исполнял обязанности. От следствия пообещал не скрываться и попросил оставить его под домашним арестом ввиду состояния здоровья.

Защитник Сергея Мусинова отметил, что его подзащитный попросил руководство СЭГЗ уволить его с занимаемой должности советника гендиректора по состоянию здоровья. Также суду предоставили письма коллектива завода с просьбой оставить бывшего руководителя под домашним арестом, а не отправлять под стражу.

Суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений. До 12 июня Сергей Мусинов останется под домашним арестом.

Напомним, 27 апреля Сергея Мусинова поместили под домашний арест, обвинив в мошенничестве. Позднее на самом СЭГЗ заявили, что считают задержание и арест Мусинова силовым давлением на предприятие.