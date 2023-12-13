Преступную группу из трех человек обвиняют в краже денег у пьяных ижевчан

Ижевск. Удмуртия. Преступную группу из трех человек обвиняют в краже денег у пьяных жителей Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что по ночам один житель Ижевска и двое уроженцев Азербайджана на машине подъезжали к кафе и барам Ижевска и предлагали пьяным людям подвезти их домой. В салоне автомобиля злоумышленники просили перевести им деньги за поездку и запоминали все пароли и коды, которые вводили люди в мобильных приложениях. Далее нетрезвые пассажиры засыпали в салоне транспорта, а обвиняемые переводили их деньги себе на счет либо оформляли кредиты.

Деятельность преступной группы удалось пресечь. Выяснилось, что злоумышленники причастны к 11 фактам краж и мошеннических действий. В сумме они присвоили более миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража с банковского счета») и статьи 159 УК России («Мошенничество»). Прокурор направил обвинительное заключение в Индустриальный суд Ижевска.