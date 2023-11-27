27 ноября ижевские дорожники расчищают от снега остановки общественного транспорта

Ижевск. Удмуртия. Ижевские дорожники устраняют последствия минувших снегопадов. Сегодня, 27 ноября, приоритет отдаётся остановкам общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

С утра в городе идёт механическая и ручная очистка от снега остановок общественного транспорта. В горадминистрации показали расчистку остановочных пунктов на улицах Промышленная, 10 лет Октября, 9 января, Советская и других.

Также идёт расчистка улиц в частном секторе. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков рассказал, что с образовавшейся там колеёй уже не справляются обычные тракторы, поэтому было принято решение направить тяжёлую технику: грейдеры и погрузчики.

Также ночью дорожники расширяли улицу Ленина и вывозили снег из центра города. С 27 ноября также начался вывоз снежных масс с территории Устиновского района.