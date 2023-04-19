Верховный суд Удмуртии отказался удовлетворить апелляцию отчима-насильника

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор виновному в совершении изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Накануне, 18 апреля, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в закрытом судебном заседании рассмотрела уголовное дело по апелляционным жалобам осуждённого, признанного виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Приговором Устиновского райсуда Ижевска от 5 декабря 2022 года 53-летний мужчина, житель Юкаменского района республики, признан виновным в совершении изнасилований и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей падчерицы с использованием её беспомощного состояния, повлёкших тяжкий вред здоровью в форме психоэмоционального расстройства. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и взыскал с него в счёт компенсации морального вреда 900 000 рублей.

Не согласившись с приговором суда и размером назначенного наказания, осуждённый подал апелляционные жалобы.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность приговора, оценив доводы апелляционных жалоб и возражений на них, выслушав участников процесса, оставил приговор районного суда без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.