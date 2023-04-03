Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов Лонгрид

В Ижевске задержали подозреваемого в краже велосипедов у курьеров службы доставки

13:10, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске задержали подозреваемого в краже велосипедов у курьеров службы доставки
13:10, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
562
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#велосипед\n#уголовное дело
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
562
0

Мужчину привлекли транспортные средства, оставленные без противоугонных устройств.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска подозревается в краже велосипедов у курьеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

27-летний безработный мужчина, уже судимый за кражу, похитил 2 велосипеда у домов по улице Пушкинской и улице Кирова. Транспортные средства принадлежали курьерам службы доставки, которые оставили велосипеды у подъезда, пока поднимались в квартиры для передачи заказа. В обоих случаях подозреваемый проходил мимо и замечал, что велосипеды не пристегнуты никакими противоугонными устройствами. 

В результате похищенное ижевчанин продал малознакомым лицам. Нанесенный ущерб превысил 50 тыс. рублей. 

Полиции уже удалось найти и изъять велосипеды.

Помимо этого злоумышленник оказался причастен к краже продуктов из супермаркета на сумму почти 5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемого задержали, с него взяли подписку о невыезде.

13:10, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
562
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#велосипед\n#уголовное дело