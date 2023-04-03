В Ижевске задержали подозреваемого в краже велосипедов у курьеров службы доставки

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска подозревается в краже велосипедов у курьеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

27-летний безработный мужчина, уже судимый за кражу, похитил 2 велосипеда у домов по улице Пушкинской и улице Кирова. Транспортные средства принадлежали курьерам службы доставки, которые оставили велосипеды у подъезда, пока поднимались в квартиры для передачи заказа. В обоих случаях подозреваемый проходил мимо и замечал, что велосипеды не пристегнуты никакими противоугонными устройствами.

В результате похищенное ижевчанин продал малознакомым лицам. Нанесенный ущерб превысил 50 тыс. рублей.

Полиции уже удалось найти и изъять велосипеды.

Помимо этого злоумышленник оказался причастен к краже продуктов из супермаркета на сумму почти 5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемого задержали, с него взяли подписку о невыезде.