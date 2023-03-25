В Сарапуле при хлопке газового баллончика пострадала женщина

Сарапул. Удмуртия. В одном из жилых домов газа произошёл разрыв туристического газового баллончика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Инцидент произошёл 25 марта около 12:40 на втором этаже дома на улице Озёрная. В результате хлопка выбило стекло в двух рамах. Также пострадала женщина 1960 года рождения. Она получила резанную рану голени. От госпитализация пострадавшая отказалась.

«МЧС Удмуртии напоминает, что ни в коем случае нельзя допускать хранение газовых баллончиков в жилых домах, квартирах, а также не допускать нагрева корпуса, воздействие отопительных приборов, открытого пламени. Помните! Малейшая неосторожность и беспечность в вопросах пожарной безопасности может привести к большой беде», — предупредили спасатели.