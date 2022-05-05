Поход двух ижевчан за наркотической «закладкой» обернулся убийством одного из них

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали подозреваемого в убийстве 41-летнего мужчины, совершённом осенью 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили сотрудники коммунальных служб 8 ноября 2021 года. Труп находился в колодце на улице Камбарская. По горячим следам преступление раскрыть не удалось, однако расследование продолжалось.

В 2022 году была получена информация о причастности к преступлению 27-летнего горожанина. Следственная проверка подтвердила данный факт.

Установлено, что днём 11 октября 2021 года потерпевший и обвиняемый отправились забирать «закладку» с наркотиком в районе улицы Ракетная. Во время поиска между мужчинами произошёл конфликт. Обвиняемы избил приятеля, нанеся тому удары руками, палкой и камнем. Потерпевший от полученных травм скончался. Тело обвиняемый сбросил в колодец, замаскировав место листвой.

В отношении 27-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.