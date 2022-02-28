Житель Удмуртии убил свою спутницу за покупку дорогой обуви

Мужчина нанёс женщине удар кухонным ножом.
Красногорское. Удмуртия. Жителя Красногорского района Удмуртии осудили на несколько лет колонии за убийство сожительницы. Причиной преступления стала купленная женщиной обувь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Между обвиняемым и потерпевшей произошла ссора из-за покупки женщиной дорогой, по мнению её сожителя, обуви. Перепалка закончилась трагедией. Мужчина ударил сожительницу кухонным ножом в шею.
Потерпевшая скончалась на месте.
Мужчину осудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Суд назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.