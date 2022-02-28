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Житель Удмуртии убил свою спутницу за покупку дорогой обуви

10:10, 28 февраля, 2022
Юрий Абашев
Житель Удмуртии убил свою спутницу за покупку дорогой обуви
10:10, 28 февраля, 2022
Юрий Абашев
263
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#убийство
Фото: twenty20.com
263
0

Мужчина нанёс женщине удар кухонным ножом.

Красногорское. Удмуртия. Жителя Красногорского района Удмуртии осудили на несколько лет колонии за убийство сожительницы. Причиной преступления стала купленная женщиной обувь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Между обвиняемым и потерпевшей произошла ссора из-за покупки женщиной дорогой, по мнению её сожителя, обуви. Перепалка закончилась трагедией. Мужчина ударил сожительницу кухонным ножом в шею.

Потерпевшая скончалась на месте.

Мужчину осудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Суд назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.

10:10, 28 февраля, 2022
Юрий Абашев
263
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#убийство