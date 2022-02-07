Организаторы рассказали о «повзрослевшем» символе зимних сельских игр в Удмуртии

Сигаево. Удмуртия. Власти Удмуртии рассказали, что олицетворяет собой Камушка — символ Республиканских зимних сельских спортивных игр. Информацию разместили на портале главы и правительства республики.

Напомним, с 23 по 26 февраля в Сарапульском районе в 28-й раз пройдут Республиканские зимние сельские игры. Состязания состоятся по 11 видам спорта с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. На игры приедут представители всех районов республики. В этом году талисманом соревнований стала красавица Камушка, которая уже становилась официальным символом юбилейных 25-х стартов в 2016 году.

«Камушка — хранительница величавой и полноводной реки Камы, которая имеет древнюю и богатую историю. Летом река спокойная и широкая, завораживает красотой своих пейзажей, щедро раскинувшимися по берегам. Зимой она превращается в ледяную мощь, вселяя уверенность, непобедимость и твердость», — говорится в сообщении.

Среди жителей Сарапульского района издавна существует поверье, что если прийти на берег реки Камы и попросить помощи, то она непременно подарит силы, зарядит энергией и позитивным настроем. Молва гласит: «Камушка – живая! Она волшебная и целебная, с ней можно поговорить по душам».

В 2022 году талисман претерпел ряд преобразований. Изначально внешний вид Камушки напоминал юную девочку, сейчас она представлена в образе повзрослевшей девушки.

Поменялся костюм символа — одета Камушка в длинную шубу, передник с волнами. Появились этнические моменты — украшение из бусинок льда, которое олицетворяет чистоту, напоминает традиционное удмуртское женское украшение — монисто. На поясе изображена рыба — золотая стерлядь — символ Сарапула и Сарапульского района, который ассоциируется со всеми духовными и материальными богатствами. Камушка держит в ладонях снежные кристаллики, символизирующие чистоту мыслей, силу духа и веру в победу. На каждом из них изображены пиктограммы с различными видами спорта — лыжи, коньки, стрельба. Образ разработан на основе эскизов Марии Смирновой.