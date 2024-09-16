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Жителя Удмуртии обвинили в организации сельского наркопритона

13:00, 16 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Удмуртии обвинили в организации сельского наркопритона
13:00, 16 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
287
0
#село\n#притон\n#наркотики\n#суды
Фото: ИА «Сусанин»
287
0

Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

Ува. Удмуртия. Работу сельского наркопритона пресекли в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что ранее судимый 48-летний житель регулярно предоставлял наркоманам свой сарай для употребления запрещённых веществ. В отношении хозяина постройки и троих его гостей составлены административные материалы за употребление наркотиков без назначения врача.

Обвиняемый пояснил полицейским, что предоставлял жилище для совместного изготовления и употребления опиума.

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Его могут лишить свободы на срок до четырёх лет.

13:00, 16 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
287
0
#село\n#притон\n#наркотики\n#суды