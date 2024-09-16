Жителя Удмуртии обвинили в организации сельского наркопритона

Ува. Удмуртия. Работу сельского наркопритона пресекли в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что ранее судимый 48-летний житель регулярно предоставлял наркоманам свой сарай для употребления запрещённых веществ. В отношении хозяина постройки и троих его гостей составлены административные материалы за употребление наркотиков без назначения врача.

Обвиняемый пояснил полицейским, что предоставлял жилище для совместного изготовления и употребления опиума.

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Его могут лишить свободы на срок до четырёх лет.