Накричавшая на соседей пенсионерка из Удмуртии оправдывалась громким голосом

Сарапул. Удмуртия. Накричавшая на соседей пенсионерка из Удмуртии пыталась оправдаться громким голосом, который выработался у неё за время работы кондуктором. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского районного суда Удмуртии.

Женщина обратилась в суд с жалобой на постановление мирового судьи о привлечении её к административной ответственности. Выяснилось, что ранее женщину неоднократно привлекали к ответственности за унижение окружающих.

В суде пенсионерка утверждала, что никого не оскорбляла, просто соседям так показалось из-за громкого голоса женщины, который выработался у неё за время работы кондуктором. По версии пенсионерки, соседи оговорили её из личной неприязни. Женщина также отметила, что ей едва хватает пенсии на оплату ранее назначенных штрафов.

Из показаний потерпевших, среди которых есть сын нарушительницы, суд установил, что днём пожилая женщина стала материться в адрес соседок, сидевших под окнами её дома. Одна из них обратилась в суд, посчитав себя оскорблённой. В заявлении она указала на неоднократность «выходок» буйной пенсионерки.

Смягчающим обстоятельством мировой судья признал возраст женщины, а отягчающим стало повторное совершение однородного правонарушения в течение года. Суд признал правомерность привлечения пенсионерки к ответственности и назначении ей штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.