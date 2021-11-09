В Удмуртии выбрали символ зимних сельских игр

Соревнования пройдут в Сарапульском районе с 23 по 26 февраля 2022 года.

Сигаево. Удмуртия. В Удмуртии выбрали символ Республиканских зимних сельских игр. Им стала Камушка. Об этом сообщил глава Сарапульского района Игорь Асабин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

XXVIII республиканские зимние сельские спортивные игры пройдут в Сарапульском районе с 23 по 26 февраля 2022 года.

Напомним, предыдущие зимние игры проводились в Вавожском районе. Их символом стал Вьюжик – сын Мудрой Вьюги и Всемогущего Ветра.