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В Удмуртии выбрали символ зимних сельских игр

10:40, 09 ноября, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии выбрали символ зимних сельских игр
10:40, 09 ноября, 2021
Андрей Бирюков
278
0
#Удмуртия\n#спорт\n#село
Фото: Игорь Асабин / vk.com
278
0

Соревнования пройдут в Сарапульском районе с 23 по 26 февраля 2022 года.

Сигаево. Удмуртия. В Удмуртии выбрали символ Республиканских зимних сельских игр. Им стала Камушка. Об этом сообщил глава Сарапульского района Игорь Асабин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

XXVIII республиканские зимние сельские спортивные игры пройдут в Сарапульском районе с 23 по 26 февраля 2022 года.

Напомним, предыдущие зимние игры проводились в Вавожском районе. Их символом стал Вьюжик – сын Мудрой Вьюги и Всемогущего Ветра. 

10:40, 09 ноября, 2021
Андрей Бирюков
278
0
#Удмуртия\n#спорт\n#село
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