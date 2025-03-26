Ижевск. Удмуртия. 26 марта в Ижевске многодетным семьям, живущим и работающим на селе, вручили сертификаты на улучшение жилищных условий. Средства можно потратить на строительство дома, завершение уже начатого строительство и приобретение жилплощади на сельские территории. Сертификаты вручил глава Удмуртии Александр Бречалов. На мероприятии побывал корреспондент «Сусанина».

Сертификаты выдаются по программе Комплексного развития сельских территорий (КРСТ). 26 марта их вручили восьми многодетным семьям.

«Наш дом ещё предстоит достроить. Пока всей семьёй живём у моей мамы. Этот сертификат для нас очень важен. С его помощью мы завершим внутреннюю отделку, завершим строительство второго этажа. Уже очень хочется переехать в свой дом, да и дети мечтают об отдельных комнатах, поэтому поддержка со стороны государства для нас очень важна», — рассказала многодетная мать Татьяна Маврина.

Это не последнее в этом году вручение жилищных сертификатов. По словам главы Удмуртии, республика готова кратно увеличить финансирование строительства жилья на селе.

«Наши предприниматели готовы строить жильё для своих сотрудников. Бизнес понимает, что улучшение жилищных условий работников — это хороший способ закрепить их на селе. Мы в 2023 и в 2024 году привлекали дополнительно от 40 до 60 млн рублей на эти цели. Поэтому мы практически на максимум используем выделяемые федеральные средства и люди это видят на местах. В этом году мы запрос сделали почти на 50 млн рублей именно на программу строительства жилья для селян», — сказал Александр Бречалов.