До конца года более тысячи домов Удмуртии получат возможность подключения к газу

Завьялово. Удмуртия. С начала года в Удмуртии построено почти 140 км внутрипоселковых и межпоселковых газопроводов. Об этом сообщает Минстрой республики.

До конца 2024 года техническая возможность подключения к газоснабжению появится в 17 населённых пунктах Завьяловского, Вавожского, Игринского, Глазовского, Шарканского и Кезского районов. Возможность подключения к газу появится у 1 155 участков.

В министерстве напомнили, что жители Удмуртии имеют возможность бесплатно провести газ к своему участку по программе догазификации. Для этого необходимо построить газопровод на территории участка, сделать разводку в доме и установить газовое оборудование.

Заявки на догазификацию принимаются от жителей во всех филиалах АО «Газпром газораспределение Ижевск», в местных МФЦ, на портале Госуслуг, на портале единого оператора газификации России.