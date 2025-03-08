Ижевск. Удмуртия. Жители сельских территорий Удмуртии могут проголосовать за модернизацию и ремонт почтовых отделений в своих населённых пунктах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Голосование проходит через Госуслуги до 24 марта. Поучаствовать могут все граждане старше 18 лет. При этом свой голос можно отдать только один раз за одно почтовое отделение в месте регистрации.

Задача голосования, запущенного министерством цифрового развития России, – выбрать отделения, которые наиболее нуждаются в капитальном ремонте и переоснащении.

«Сегодня почтовые отделения это не просто объекты связи, а многофункциональные пространства, где люди получают доступ к современным цифровым сервисам и услугам», – рассказывает министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.

Как сообщают, отделения, набравшие большее количество голосов, могут войти в план приоритетного проведения капитального ремонта до 2030 года.

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