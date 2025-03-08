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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии жители сёл могут проголосовать за модернизацию своих почтовых отделений

14:00, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии жители сёл могут проголосовать за модернизацию своих почтовых отделений
14:00, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#село\n#деревни\n#Почта России\n#ремонт\n#голосование\n#госуслуги
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Голосование продлится до 24 марта.

Ижевск. Удмуртия. Жители сельских территорий Удмуртии могут проголосовать за модернизацию и ремонт почтовых отделений в своих населённых пунктах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 

Голосование проходит через Госуслуги до 24 марта. Поучаствовать могут все граждане старше 18 лет. При этом свой голос можно отдать только один раз за одно почтовое отделение в месте регистрации.

Задача голосования, запущенного министерством цифрового развития России, – выбрать отделения, которые наиболее нуждаются в капитальном ремонте и переоснащении.

«Сегодня почтовые отделения это не просто объекты связи, а многофункциональные пространства, где люди получают доступ к современным цифровым сервисам и услугам», – рассказывает министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.

Как сообщают, отделения, набравшие большее количество голосов, могут войти в план приоритетного проведения капитального ремонта до 2030 года.

18+

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14:00, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#село\n#деревни\n#Почта России\n#ремонт\n#голосование\n#госуслуги