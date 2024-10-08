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В Малопургинском районе Удмуртии вознамерились отремонтировать сельские клубы

12:25, 08 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Малопургинском районе Удмуртии вознамерились отремонтировать сельские клубы
12:25, 08 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
69
0
#Малопургинский район\n#развитие территорий\n#село
Фото: администрация Малопургинского района УР
69
0

Глава района вместе с министром культуры республики проинспектировали несколько объектов.

Малая Пурга. Удмуртия. Сельские клубы в Малопургинском районе Удмуртии решили обновить. Об этом в соцсетях рассказал глава района Александр Деев.

«С министром культуры Удмуртии Владимиром Соловьёвым посетили Нижнеюринский ЦСДК. Учреждение располагается в старом деревянном здании, построенном в 1968 году. Понятно, что за это время, несмотря на уход, здание обветшало. Ремонт нецелесообразен, а терять очаг культуры однозначно нельзя. В связи с этим мы рассматриваем несколько вариантов функционирования Дома культуры», — написал глава района.

Отвечая на вопрос корреспондента «Сусанина», Александр Деев подчеркнул, что в настоящий момент рассматривается несколько вариантов использования имеющегося здания, о поспешном сносе речи не идёт. 

«Требует ремонта и Среднеюринский сельский клуб. Будем изыскивать возможности для этого. Учреждения культуры должны оставаться местом притяжения жителей», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

12:25, 08 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
69
0
#Малопургинский район\n#развитие территорий\n#село