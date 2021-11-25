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Жителя Ижевска отправили на принудительное лечение после убийства бывшей сожительницы из ревности

11:40, 25 ноября, 2021
Юрий Абашев
Жителя Ижевска отправили на принудительное лечение после убийства бывшей сожительницы из ревности
11:40, 25 ноября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство
Фото: pixabay.com
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Мужчина неоднократно угрожал экс-спутнице расправой.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в угрозах убийством и непосредственном убийстве своей бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР России по Удмуртии.

44-летняя женщина трижды подвергалась угрозам, со стороны бывшего спутника. Дважды мужчина поджидал её у подъезда. Когда женщина пришла проведать его мать, являющуюся бабушкой их общего ребёнка, бывший супруг, будучи пьяным, приставил ей к горлу нож и угрожал убийством. В этот момент мужчина был пьян и действовал «на фоне психического расстройства в виде бреда ревности».

В утренние часы 7 марта 2021 года, будучи невменяемым вследствие психического расстройства, мужчина выследил бывшую сожительницу, когда та возвращалась домой. Догнав её, злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом. От полученных травм она скончалась на месте.

В кратчайшие сроки убийцу удалось вычислить и задержать.

Постановлением суда мужчине назначили принудительное психиатрическое лечение.

11:40, 25 ноября, 2021
Юрий Абашев
200
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство
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