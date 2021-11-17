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Итоги дня: решение вопроса по школе №39 в Ижевске и уникальная археологическая находка на севере Удмуртии

18:00, 17 ноября, 2021
Юрий Абашев
Итоги дня: решение вопроса по школе №39 в Ижевске и уникальная археологическая находка на севере Удмуртии
18:00, 17 ноября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги\n#новости
Фото: ИА "Сусанин"
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Главные новости среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошлые сутки ковид подтвердился у 380 человек. Скончались 17 пациентов.

 

Археологическая находка

Специалисты отдела археологии музея «Иднакар» открыли в Глазовском районе уникальное поселение XIV века. Специалисты уверены, что эта находка является первым достоверным и безошибочно датированным селищем золотоордынского времени на чепецких землях.

 

Череда поражений

Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» потерпел 14-е поражение подряд. На этот раз «сталевары» проиграли тольяттинской «Ладе» со счётом 3:1.

 

Спасение из огня

16 ноября в жилом доме по улице Ворошилова произошёл пожар. Прибывшие на место пожарные бросились на помощь жильцам. С верхних этажей удалось вывести семерых жильцов. Пожар был успешно ликвидирован.

 

Поиски сбежавшего

В Удмуртии разыскивается пациент Сентегского психоневрологического интерната. Мужчина 1994 года рождения самовольно покинул учреждение вечером 14 ноября. Он был одет в тёмно-синюю парку, широкие джинсы, чёрные сапоги-«норды».

 

Штраф для школы

Каракулинскую среднюю школу, где произошло массовое отравление детей, оштрафовали. В ходе проверки выяснилось, что в школе не проводилась уборка с дезинфекцией, нарушалась технология приготовления блюд, а также «товарное соседство» при хранении.

 

Сбили двух

16 ноября в Удмуртии автомобили сбили двух детей. ДТП произошли в Сарапуле и в Красногорском, в обоих случаях на улицах Ленина и около 17:00. Оба ребёнка выжили, но получили травмы.

 

Диалог с властью

Руководитель администрации главы Удмуртии Сергей Смирнов, министр образования и науки республики Светлана Болотникова и замглавы Ижевска Дмитрий Чистяков встретились с родителями учеников коррекционной школы №39. Напомним, что здание школы на улице Парковой, 18 признали аварийным, детей перевели на дистант. Предварительные варианты решения по распределению учащихся в другие школы вызвали негодование родителей.

18:00, 17 ноября, 2021
Юрий Абашев
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги\n#новости
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