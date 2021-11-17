Хоккеисты «Ижстали» не смогли остановить серию поражений

Сталевары занимают предпоследнее место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги.

Сталевары занимают предпоследнее место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские хоккеисты потерпели 14 поражений подряд в сезоне 2021-2022 года. Новый антирекорд «Ижсталь» установила на выезде в Тольятти.

Как сообщается на странице клуба в сети «ВКонтакте», 16 ноября в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сталевары встречались с тольяттинским клубом «Лада». Уже в первом периоде «Ижсталь» дважды позволила отличиться хозяевам льда, во второй 20-минутке гости пропустили еще одну шайбу.

Лишь к исходу матча ижевчане смогли забить гол престижа – результативный удар по воротам соперников провел на 57-й минуте Дамир Ширгазиев. Итог встречи – 3:1.

На данный момент «Ижсталь» при 4 победах в 23 сыгранных матчах занимает в турнирной таблице чемпионата ВХЛ предпоследнюю 26 строчку. На последнем месте самарский клуб ЦСКА ВВС.

Напомним, футбольный клуб «Зенит-Ижевск» также находится на предпоследнем, 14 месте, в турнирной таблице Олимп-первенства России среди команд II дивизиона. В последнем в этом году матче ижевчане уступили клубу «Тюмень» с сухим счетом 3:0. В активе «Зенита» 2 победы и 3 ничьи при 14 поражениях. Игры первенства возобновятся в апреле.

Как написал на своей странице в «Фейсбуке» глава Минспорта Удмуртии Александр Варшавский по итогам заседания попечительского совета футбольного клуба, работа по улучшению текущего положения ведется. Произошло омоложение команды, на 70% состав заполнен воспитанниками спортивной школы «Зенит-Ижевск». Взят курс на укрепление тренерского штаба.