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За минувшие сутки на дорогах Удмуртии сбили двух юных пешеходов

11:10, 17 ноября, 2021
Юрий Абашев
За минувшие сутки на дорогах Удмуртии сбили двух юных пешеходов
11:10, 17 ноября, 2021
Юрий Абашев
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#Удмуртия\n#ДТП\n#дети
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
494
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Оба ребёнка выжили, но получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. 16 ноября на дорогах Удмуртии произошло два ДТП с участием детей-пешеходов. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртской Республике.

Первая авария произошла около 17:00 в Сарапуле. Автомобиль «Дэу Нексия», за рулём которого находилась 47-летняя женщина, сбил на улице Ленина 13-летнюю девочку. Ребёнок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда девочка получила травмы и попала в больницу.

В это же время и тоже на улице Ленина, только уже в селе Красногорском, 52-летний мужчина на «Гранте» сбил восьмилетнюю девочку. Юный пешеход перебегал дорогу все зоны перехода. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу.

11:10, 17 ноября, 2021
Юрий Абашев
494
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#дети
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