В Удмуртии число выздоровевших пациентов с коронавирусом превысило количество заболевших

Лечение от ковида проходят почти 8,5 тыс. жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали 380 новых случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки скончались 17 пациентов, передает региональный оперативный штаб.

Ковид подтвердился у 182 ижевчан, 34 факта заражения зафиксировали в Сарапуле, 21 – в Каракулинском районе, 19 – в Воткинске, 18 – в Можге, 15 – в Можгинском и 12 – в Увинском районе.

В остальных муниципалитетах выявлено по 10 и менее заболевших, по одному случаю инфицирования зарегистрировано в Киясовском и Малопургинском районах. 478 человек, прошедших лечение от ковида, выздоровели.

К сожалению, высокой остается смертность среди болеющих ковидом. Не перенесли заболевание 11 женщин и 6 мужчин в возрасте от 51 года до 95 лет.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 70 732 подтвержденных случая COVID-19, 3 098 человек скончались. На сегодняшний день лечение от коронавируса проходят почти 8,5 тыс. жителей республики, 393 из них переносят заболевание в тяжелой форме.

Профилактические прививки поставили 596 156 человек, 380 837 получили второй компонент. 104 323 человека вакцинировались «Спутником Лайт».