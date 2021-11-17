Оптимальный вариант решения вопроса с коррекционной школой в Ижевске примут вместе с родителями

Ситуация возникла из-за аварийного состояния здания школы №39.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии и Ижевска вступили в конструктивный диалог с родительской общественностью учеников коррекционной школы №39. Открытая встреча с участием руководителя администрации главы Удмуртии Сергея Смирнова, министра образования и науки республики Светланы Болотниковой и замглавы Ижевска Дмитрия Чистякова прошла вечером вторника, 16 ноября.

Напомним, здание школы на улице Парковой, 18 признали аварийным, детей-инвалидов перевели на дистант. Предварительные варианты решения по разделению потоков учащихся в другие школы вызвали негодование родителей. После этого власти решили искать оптимальные пути решения вместе с родителями.

«Мы заказали ещё одну экспертизу. Во-первых, мы верим строителям, но на всякий случай перепроверим. Во-вторых, в этой экспертизе нам нужно чётко понять — есть ли вариант с капремонтом, или здание уже не спасти», — сказал Сергей Смирнов.

Он отметил, что ситуацию взял на личный контроль глава Удмуртии. Сейчас власти республики и города ищут различные варианты максимально комфортного и безопасного дальнейшего обучения.

«Мы здесь не торопимся. У нас задача — не быстрее шашкой махнуть. Мы стараемся найти оптимальное решение, которое прежде всего подойдёт для детей. Которое будет для них комфортное, безопасное, которое всех устроит», — сказал Смирнов.

Он признал, что, не смотря на то, какой будет найден выход из сложившейся ситуации, потребуется от месяца до двух для того, чтобы новое здание (помещение) привести в соответствие со всеми нормами. В этот период детям придётся оставаться на дистанте.

«При этом ни одного решения о переезде без согласования с родительской общественностью 39-й школы мы принимать не будем. Цель у нас только одна — конструктивно, спокойно решить вопрос, чтобы дети учились безопасно. Без каких-то шоу и паники», — отметил Смирнов.

Он также предостерёг от того, что в республике могут найтись различные политические силы, которые попытаются развернуть ситуацию в свою сторону. Сергей Смирнов призвал к честному «гражданскому договору», призвал родителей не становиться заложниками действий политиканов, которые пытаются выжать из ситуации свои политические баллы.

«Мы готовы встречаться в таком формате столько, сколько нужно. Обсуждать любые вопросы», — резюмировал Сергей Смирнов.

В ходе беседы родители подчеркнули, что против разделения потоков учащихся в разные помещения на карте города на младшее и среднее звено ещё и потому, что это может негативно сказаться на работе педагогов, которым придётся в течение дня ездить в разные точки города. Светлана Болотникова заверила, что в случае перевода части учеников в здание на улице Леваневского, власти готовы предоставить специальный автобус. Но в ходе дискуссии было принято решение однозначно отказаться от этого варианта.

Сергей Смирнов принял к сведению основной посыл родителей — лучший вариант, если дети будут учиться все вместе; если же разделения по звеньям не избежать, то два потенциальных помещения должны находиться максимально близко друг от друга. Дмитрий Чистяков также заверил, что в ежедневном формате проходит рассмотрение всех возможных вариантов. Например, в районе ЖК «Виктория парк» во вновь построенном здании есть помещения, которые создавались под частный детский сад. Здесь власти республики готовы выступить с начальным вариантом аренды. Если родители примут данный вариант.

Светлана Болотникова озвучила также вариант с минимизацией сроков вынужденного дистанта. Лагерь «Ёлочка», имеющий опыт работы с детьми-инвалидами, готов брать детей из школы №39 на бесплатные двухнедельные смены. Также в министерстве не исключили того, что на улице Парковой может появиться новое здание школы. Здесь всё будет зависеть от экспертизы. Имеющиеся здание и площадь участка не соответствуют потребностям актуального количества учеников. Если нормативы позволят, то новое здание школы №39 появится на прежнем месте.

В итоге совещания Дмитрий Чистяков, также являющийся председателем «Совета отцов», поделился номером личного телефона, призывая родителей находиться с ним в прямом контакте. Проводить подобные встречи с отчётом о ходе развития ситуации Сергей Смирнов предложил еженедельно. Родители учеников поддержали это предложение.