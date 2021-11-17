В Удмуртии разыскивают пациента психоневрологического интерната

Мужчина самовольно покинул учреждение в ночь с 14 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разыскивают пациента Сентегского психоневрологического интерната. Об этом сообщили на сайте «ВКонтакте» в группе ПСО «Регион 18».

Сообщается, что Николай Хамитов 1994 года рождения в воскресенье, 14 ноября, в 22:00 самовольно покинул медучреждение, расположенное в селе Кияик Завьяловского района республики.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост около 200 см, лицо смуглое, чёрные прямые волосы, при ходьбе сутулится.

Был одет в тёмно-синюю парку, широкие джинсы, чёрные сапоги-«норды».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят звонить по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8 (951) 195-29-71. Либо в полицию по телефону 02, с мобильного — 102.