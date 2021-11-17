Поселение XIV века открыли археологи в Глазовском районе Удмуртии

Подобные памятники археологии являются уникальными для республики.

Глазов. Удмуртия. Специалисты отдела археологии музея «Иднакар» открыли в Глазовском районе уникальное поселение XIV века. Об этом в среду, 17 ноября, сообщила пресс-служба учреждения культуры.

«Вещевой материал, найденный во время полевых работ, можно охарактеризовать как послечепецкий и обозначить отчётливыми временными рамками. Прежде памятники этого периода в бассейне среднего течения Чепцы не были известны. Считалось, что поселенческая активность угасла здесь в XIII веке с исчезновением чепецкой археологической культуры», — говорится в сообщении.

Специалисты «Иднакара» уверены, что находка является первым достоверным и безошибочно датированным селищем золотоордынского времени на чепецких землях. Одной из уникальных находок стал джучидский данг — монета с арабскими надписями.

Отметим, что подобную монету также нашли летом 2021 года археологи из УдГУ в районе села Балезино. Здесь древний могильник исследуют с 2018 года. Близлежащее древнее поселение в 2019 году включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Также летом 2020 года в селе Гордино Балезинского района обнаружили фрагмент надгробия с арабской вязью.