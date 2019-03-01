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Бывший директор «Ижевских электросетей» и «Горсвета» стал замглавы администрации города по строительству и ЖКХ

09:20, 01 марта, 2019
Дарья Саушина
09:20, 01 марта, 2019
Дарья Саушина
74
0
#благоустройство\n#кадры\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Олег Бекмеметьев
74
0

О назначении Игоря Сальникова сообщил глава города.

Ижевск. Удмуртия. Игорь Сальников стал заместителем главы администрации Ижевска по строительству и ЖКХ. Об этом на своей странице в ВКонтакте сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«Сегодня пополнилась команда администрации Ижевска. На должность моего заместителя по строительству и ЖКХ назначен Игорь Сальников», - написал он. Сальников – бывший депутат Госсовета Удмуртской Республики, возглавлял МУП «Горсвет» и АО «Ижевские электрические сети». В декабре 2015 года, когда он покинул пост гендиректора ИЭС, бывший на тот момент главой города Юрий Тюрин пояснил отставку тем, что руководство города видит развитие компании «несколько иначе, чем видела прежняя команда».

Кроме того, начальником Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска назначена Ольга Удалова. Предыдущего руководителя структурного подразделения Александра Килина уволили за то, что он не справился с работой

«Ответственные направления работы будут курировать профессионалы. Первоочередные задачи - подготовка к паводку, качественное исполнение контрактов в рамках федеральных проектов ФКГС (Формирование комфортной городской среды – прим. ред.) и БКАД (Безопасные и качественные автомобильные дороги – прим. ред.)», - пояснил назначения Олег Бекмеметьев.

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Сегодня пополнилась команда Администрации Ижевска. На должность моего заместителя по строительству и ЖКХ назначен Игорь Сальников. Управление благоустройства и транспорта возглавит Ольга Удалова. Ответственные направления работы будут курировать профессионалы. Первоочередные задачи - подготовка к паводку, качественное исполнение контрактов в рамках федеральных проектов ФКГС и БКАД.

09:20, 01 марта, 2019
Дарья Саушина
74
0
#благоустройство\n#кадры\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Олег Бекмеметьев

 

 

 


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