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Жителя Ижевска осудили за убийство пациента ковид-центра

17:20, 28 октября, 2021
Юрий Абашев
Жителя Ижевска осудили за убийство пациента ковид-центра
17:20, 28 октября, 2021
Юрий Абашев
204
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#убийство
Фото: pixabay.com
204
0

На момент преступления осуждённый был в состоянии невменяемости.

Ижевск. Удмуртия. 35-летнего жителя Ижевска осудили за убийство, совершённое в ГКБ № 2. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Осуждённый с признаками коронавирусной инфекции был госпитализирован в городскую больницу 25 мая 2020 года. Там его поместили в палату с другими пациентами. До этого мужчина долго употреблял алкоголь, в условиях лечебного учреждения он был лишён доступа к заветным напиткам.

На фоне отказа от спиртного, в ночь с 28 на 29 мая года у осуждённого помрачилось сознание и исказилось восприятие реальности. Находясь в этом состоянии, мужчина взял нож и нанёс им несколько ударов своему соседу по палате. Остальные пациенты сбежали и позвали на помощь медперсонал.

Прибывшие сотрудники полиции обезвредили убийцу. Потерпевший скончался спустя два дня.

Две судебные экспертизы признали, что в момент преступления мужчина был невменяем. Суд постановил отправить убийцу на принудительное лечение.

17:20, 28 октября, 2021
Юрий Абашев
204
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#убийство
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