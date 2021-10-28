Жителя Ижевска осудили за убийство пациента ковид-центра

На момент преступления осуждённый был в состоянии невменяемости.

Ижевск. Удмуртия. 35-летнего жителя Ижевска осудили за убийство, совершённое в ГКБ № 2. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Осуждённый с признаками коронавирусной инфекции был госпитализирован в городскую больницу 25 мая 2020 года. Там его поместили в палату с другими пациентами. До этого мужчина долго употреблял алкоголь, в условиях лечебного учреждения он был лишён доступа к заветным напиткам.

На фоне отказа от спиртного, в ночь с 28 на 29 мая года у осуждённого помрачилось сознание и исказилось восприятие реальности. Находясь в этом состоянии, мужчина взял нож и нанёс им несколько ударов своему соседу по палате. Остальные пациенты сбежали и позвали на помощь медперсонал.

Прибывшие сотрудники полиции обезвредили убийцу. Потерпевший скончался спустя два дня.

Две судебные экспертизы признали, что в момент преступления мужчина был невменяем. Суд постановил отправить убийцу на принудительное лечение.