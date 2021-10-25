В Селтах возобновилось строительство Константино-Еленинской церкви

В возведении храма участвуют местные жители и студенты-строители.

Селты. Удмуртия. В Селтах снова закипела работа на стройплощадке Константино-Еленинской церкви. На помощь прихожанам пришли студенты-строители. Об этом написал на своей странице в социальной сети глава Селтинского района Василий Протопопов.

Совестными усилиями жители Селтов продолжили возведение храма в честь равноапостольных святых Константина и Елены. Верующие жертвуют средства, кто-то в свободное время приходит помогать на стройку, кто-то выделяет технику.

На помощь прихожанам пришел студенческий отряд. Даниил Фоминых, Павел Караваев, Евгений Огнев, Данил Кузнецов и Владимир Караваев учатся в Увинском профессиональном колледже. Будущие каменщики и сварщики пришли на стройку пройти производственную практику. Иерей храма Артемий Прозоров и старший каменщик стройки Андрей Дубовцев довольны работой молодых парней.

«Выражаю благодарность ребятам, желаю им здоровья, личного счастья и стать профессионалами своего дела», — написал в «ВКонтакте» глава Селтинского района.