Новое вещество для очистки воды из Ижевского пруда и стрельба в одной из школ Пермского края: что произошло минувшей ночью

О чём писали, пока вы спали





Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия»! Начинаем рабочую неделю с обзора последних новостей.

Новый цех

Пресс-служба администрации Ижевска сообщает, что на станции подготовки «Пруд Ижевск», где летом произошла утечка хлора, будет построен цех по производству гипохлорита натрия. Вещество является сильным окислителем, обладая также антисептическими и дезинфицирующими свойствами.

Для производства построят одноэтажное здание. Стоимость контракта составила 129 млн рублей.

Стрельба

В школе рабочего посёлка Сарс, что в Пермском крае, 12-летний ученик шестого класса местной школы открыл огонь из «Сайги». Было произведено минимум два выстрела. Как сообщает «Газета.ru», убитых и пострадавших нет. Мальчик задержан.

Разгул стихии

В результате циклона на Сахалине без света остались около 10 тыс. человек. В одном из районов повалило несколько электрических столбов, вырвало с корнем деревья, а под обломками одной из крыш погибли два человека. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Победа над болезнью

Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы, в которую он ранее попал с диагнозом «сепсис», вызванного инфекцией мочевыводящих путей. Об этом сообщает «RG.ru».