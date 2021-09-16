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Итоги дня: открытие Нацбиблиотеки в Ижевске и антирекорд по заболеваемости ковидом в Удмуртии

18:00, 16 сентября, 2021
Юрий Абашев
Итоги дня: открытие Нацбиблиотеки в Ижевске и антирекорд по заболеваемости ковидом в Удмуртии
18:00, 16 сентября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#здоровье\n#госдолг\n#памятники
Фото: ИА Сусанин
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Главные новости четверга.

Ижевск. Удмуртия. В республике побит антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Сегодня утром стало известно о 230 заразившихся жителях Удмуртии.

Причина трагедии

Стали известны обстоятельства смертельной аварии, произошёдшей на улице Удмуртской в Ижевске вечером, 15 сентября. Напомним, что погиб мотоциклист. Он ехал по главной дороге, в этот момент не дав преимущество на Удмуртскую выехала «Киа Рио», после чего байк и легковушка столкнулись. Затем мотоцикл вылетел на встречку и там столкнулся с другой легковушкой. 

Госдолг снижается

Госдолг Удмуртии с начала текущего года снизился на 771,7 млн рублей. На сегодняшний день он составляет 63 млрд 470,9 млн рублей. 

Как быть с Павликом

Глава Глазова Сергей Коновалов предложил жителям города высказать своё мнение насчёт дальнейшей судьбы памятника Павлу Морозову, который на время реставрации покинул место своего постоянного обитания в сквере на улице Кирова.

Украшение корпуса

На стене первого корпуса ижевской Сельхозакадемии появился огромный рисунок, который называется «Основание Ижевска в другой солнечной системе». Его автор финалист фестиваля стрит-арта «ФормАрт» Иван Жижин. 

Открытие библиотеки

В Ижевске состоялось открытие исторического здания Национальной библиотеки Удмуртии. Торжественные мероприятия, старт которым был дан сегодня, 16 сентября, продлятся несколько дней.

18:00, 16 сентября, 2021
Юрий Абашев
977
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#здоровье\n#госдолг\n#памятники
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