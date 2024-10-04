Память о визите императора Александра I увековечили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Сегодня, 4 октября, в Ижевске на территории кафедрального собора святого Александра Невского произошло торжественное открытие мемориальных плит в честь императора Александра I.

Начиная торжество, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин напомнил собравшимся историю восстановления храма. Когда в ходе разбора строительного мусора в подвале храма была найдена металлическая плита. Тогда историк-краевед Евгений Шумилов, помогавший с реставрацией собора, отметил, что именно на ней «мог стоять император Александр Первый во время молебна в соборе во время посещения Ижевского завода».

Позднее эту плиту уложили на пол в звоннице, которая находится в северо-западной части сквера у храма. Сегодня правящий архиерей огласил, что доселе безымянная звонница станет именоваться Александровской.

В торжественной обстановке под гимны России и Удмуртии, под звон колоколов собора две мемориальные плиты были открыты на южных пилонах звонницы, по одному с каждой стороны от её портала. Справа — портрет императора Александра I, обращённый на запад. Слева информационная плита.

Она напоминает, что монарха называли «Благословенным Победителем французов и двунадесяти языков» после победы над Наполеоном I Бонапартом. Также прохожий теперь сможет узнать, что именно по распоряжению Александра Павловича в 1807 году был основан Ижевский оружейный завод и возведён тот самый собор святого Александра Невского, который был освящён в октябре 1823 года. Сам император во время своего путешествия в Заволжье и на Урал побывал в соборе 5 (17) октября 1824 года, где молился.

Евгений Шумилов в свою очередь напомнил собравшимся мирянам и клиру, что раньше на здании собора висела табличка в честь визита «ненастоящего императора» Емельяна Пугачёва. Теперь же в соборе увековечена память о настоящем государе. Также Евгений Фёдорович предложил переименовать всю площадь в Александровскую.